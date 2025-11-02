Saint-Louis : la prison dépasse les 700 détenus (Ministre)

La ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall, a effectué une visite de travail, vendredi, à Saint-Louis. À cette occasion, elle a révélé que la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de la ville est la prison la plus peuplée du pays après celle de Rebeuss à Dakar, avec plus de 700 détenus.



« Nous sommes venus ici pour nous enquérir des conditions de détention mais aussi écouter les personnes en détention. La prison de Saint-Louis est celle qui a le plus de détenus après Rebeuss, avec plus de 700 personnes », a déclaré la ministre.



Accueillie au Palais de justice par le gouverneur Al Hassan Sall et les autorités judiciaires locales, Yassine Fall a entamé sa visite par une série de réunions de travail.



« Nous avons visité le tribunal de grande instance où nous avons tenu plusieurs réunions avec le parquet et les juges, sous la direction du président de la Cour d’appel de Saint-Louis », a-t-elle expliqué.



Elle a également rencontré le personnel du Palais pour échanger sur les conditions de travail, la situation des détenus et l'état des infrastructures judiciaires.



À l'issue de sa visite à la MAC, la ministre a exprimé son émotion, particulièrement concernant la présence de mineurs derrière les barreaux.



« Nous avons rencontré beaucoup de jeunes dans les liens de la détention, ainsi que des personnes âgées. Mais ce qui nous fend le cœur, c'est de voir des mineurs en détention », a-t-elle confié et repris par L'Aps.



Malgré ce constat difficile, elle a tenu à remercier « toute l’équipe pénitentiaire qui s'occupe des personnes en détention ».



Rappelons que la Maison d’arrêt et de correction de Saint-Louis, située dans la partie nord de l'île, a été construite en 1863.