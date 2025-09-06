Saint-Louis : le diocèse se prépare à accueillir plus de 300 prêtres pour l’Assemblée générale du Clergé

La ville tricentenaire de Saint-Louis se prépare à abriter, du 15 au 19 septembre 2025, la 47ᵉ Assemblée générale de l’Union du Clergé Sénégalais (UCS). Plus de 300 prêtres issus des différents diocèses du pays sont attendus autour du thème : « Pour une Église synodale au service de la Justice et de la Paix au Sénégal ».Un comité départemental de développement (CDD) s’est tenu mercredi 3 septembre à la Préfecture de Saint-Louis pour faire le point sur les préparatifs. À cette occasion, le préfet Abou Sow a assuré que toutes les dispositions sont prises pour garantir le succès de l’événement. « Vous conviendrez avec moi que c’est un événement important pour la ville et le département de Saint-Louis, et qui va nécessiter la mobilisation de toute l’administration pour accompagner le comité d’organisation », a-t-il déclaré.Le dispositif annoncé inclut la sécurisation des hôtes par la police, la mobilisation des sapeurs-pompiers pour parer à toute éventualité, un approvisionnement garanti en électricité et en eau grâce à la mise à disposition de citernes de la Sen’Eau et du service de l’Hydraulique.Ces assurances ont dissipé les inquiétudes des organisateurs. « Nos inquiétudes se sont dissipées après ce CDD où l’autorité, avec les services déconcentrés de l’État, ont promis de nous soutenir. Nous leur faisons confiance et nous prions pour que l’activité se déroule très bien », a confié l’abbé Étienne Toussaint Tavarez, président de la section Saint-Louis de l’UCS au micro de Sud Quotidien.Au-delà de son importance religieuse, cette rencontre constitue un moment fort pour la ville de Saint-Louis, qui accueillera pendant cinq jours un rassemblement national du clergé placé sous le signe de la justice et de la paix.