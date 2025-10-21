Saint-Louis : le préfet annonce une opération de retrait des épaves de véhicules à partir du 25 octobre

La préfecture de Saint-Louis lance une vaste opération de désencombrement de la voie publique à compter du samedi 25 octobre 2025. Selon un communiqué signé par l’adjoint au préfet, Abdoukhadre Dieylani Bâ, « ces opérations concerneront l’ensemble du périmètre communal et viseront à retirer systématiquement les épaves de véhicules abandonnés ou en stationnement irrégulier. »
Cette mesure s’inscrit dans la politique de réorganisation et de libération de l’espace public engagée par les autorités administratives. Elle a pour objectifs « d’assurer la libre circulation des personnes et des biens, d’améliorer le cadre de vie des habitants et de renforcer la sécurité et la salubrité publiques. »
Le document parvenu à PressAfrik « invite les propriétaires de véhicules abandonnés à procéder à leur enlèvement volontaire avant le démarrage de l’opération. Passé ce délai, les services compétents procéderont au retrait forcé des épaves concernées. »
Le préfet du département de Saint-Louis en appelle au sens de civisme et de responsabilité des citoyens pour la réussite de cette initiative d’intérêt public. D’autres régions du pays devraient emboîter le pas à Saint-Louis dans les prochaines semaines, selon la dynamique nationale de désencombrement des voies publiques.
