Saint-Louis : ultimatum au 7 novembre pour retirer les véhicules abandonnés

Le Gouverneur de la région de Saint-Louis a annoncé la poursuite des opérations de retrait des épaves et véhicules abandonnés sur la voie publique. Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, il a rappelé que « la présence de ces engins ainsi que le stationnement irrégulier sur les grandes artères constituent des obstacles majeurs à un cadre de vie sain, un environnement salubre et une circulation fluide et sécurisée. »L’autorité administrative indique que « ces opérations, déjà enclenchées par les préfets en coordination avec les autorités municipales, vont se poursuivre dans les grandes villes de la région, notamment dans la commune de Saint-Louis. » L’objectif est de désencombrer les espaces publics et de restaurer la mobilité urbaine.Le Gouverneur invite ainsi « tout propriétaire d’objet ou d’engin encombrant la voie publique à procéder à son enlèvement au plus tard le vendredi 7 novembre 2025 ». Passé ce délai, « l’Administration procédera à une opération d’envergure de retrait desdits objets sans autre préavis. »Il appelle enfin « à la collaboration de tous les citoyens pour assurer la réussite de cette mesure, essentielle à la propreté et à la sécurité de la région. »