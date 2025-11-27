Saint-Louis : un jeune homme arrêté pour avoir déchiré la photo officielle du Président Diomaye

À Saint-Louis, un jeune identifié comme Bachir Syll a été arrêté par la police après avoir déchiré la photo officielle du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.
Son interpellation a eu lieu sur instruction du procureur et il se trouve actuellement dans les locaux du commissariat central de Saint-Louis.
