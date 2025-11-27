Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Saint-Louis : un jeune homme arrêté pour avoir déchiré la photo officielle du Président Diomaye



Saint-Louis : un jeune homme arrêté pour avoir déchiré la photo officielle du Président Diomaye
À Saint-Louis, un jeune identifié comme Bachir Syll a été arrêté par la police après avoir déchiré la photo officielle du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. 
 
 Son interpellation a eu lieu sur instruction du procureur et il se trouve actuellement dans les locaux du commissariat central de Saint-Louis. 
Jeudi 27 Novembre 2025 - 22:04


