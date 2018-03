Salif Sané : « Je suis à l’aise dans la formule 3-5-2 »

Joueur polyvalent, Salif Sané a évolué comme défenseur central contre la Bosnie. Si beaucoup parlent de la défaillance du 3-5-2 expérimentée par Aliou Cissé, le pensionnaire de Hanovre se dit à l’aise dans ce système de jeu, rapporte nos confrères de Record.

« Personnellement, le système à trois défenseurs ne me dérange nullement pas. J’ai l’habitude de le jouer en club. Je n’y vois aucun inconvénient. Mais, ça dépend aussi des autres », a-t-il dit.

Ajoutant : « Il faut reconnaître que l’adversaire bosnien nous a mis en difficulté en un moment de la partie. C’est pourquoi on s’est beaucoup parlé. Et, c’est important dans ce genre de rencontre de privilégier la communication ».

Salif Sané s’installe petit à petit dans l’équipe d’Aliou Cissé. Grace à sa polyvalence, il est souvent sollicité par le sélectionneur à des postes différents.