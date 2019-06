SallGate: Abdoul MBaye explique pourquoi il a contresigné le décret

Traité d’irresponsable par Aliou Sall et acculé par les observateurs et autres internautes, pour avoir apposé sa contresignature sur le décret d’approbation des contrats pétroliers et gaziers à Petrotim, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a expliqué, via un tweet, la valeur et l’objet de l’acte administratif qu’il a effectué dans cette affaire à fort parfum de scandale.



« Un décret présidentiel est une décision (ordre) du Président. Quand ce décret est adopté en Conseil des ministres, le contreseing du PM signifie un engagement à exécuter cette décision au nom de tout le Gouvernement. Je sors à présent du débat puisque maintenant vous savez », a-t-il écrit sur son compte Twitter.



Reste à savoir, pourquoi il n’a pas tout simplement adopté la même attitude que Thierno Alassane Sall dans le contrat qui lie Total à l’Etat du Sénégal.