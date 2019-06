SallGate - Le Procureur assure qu'Aliou Sall, Frank Timis, et la journaliste de BBC seront entendus

Le procureur de la République a tenu à rassurer les Sénégalais suite à l’enquête dénommée « Scandale à 10 milliards » sur le contrat pétrolier et gazier sénégalais, publiée par la BBC. Serigne Bassirou Guèye informe que la journaliste de la chaîne britannique, Mayeni Jones, le frère du Président Aliou Sall et Frank Timis de Timis Corporation, et la personne qui a publié le rapport de l'Ige dans les Réseaux sociaux seront évidemment entendus.



« Le rapport de l’IGE, même porté à l’attention des autorités, ne devrait pas se trouver sur les Réseaux sociaux. Ce sont des rapports confidentiels. L’article 223 du Code pénal ou bien la loi de 2016 sur les archives et documents administratifs punissent de tels faits. C‘est dans ce sens que nous avons saisi le Commandant de la Section de recherche pour aboutir à l’établissement de la vérité », déclare-t-il.



Et, précise-t-il, « Ceux qui ont diffusé le rapport dans les réseaux sociaux, seront entendus. Si tenté que nous parvenons à identifier l’auteur de cette divulgation illégale ».



Revenant sur l’enquête de la BBC, Serigne Bassirou Guèye de souligner : « Nous souhaitons que la journaliste qui a fait le reportage à la BBC soit entendue. Nous voudrions bien qu’elle soit entendue. En tous cas, si elle décide de venir spontanément témoigner, nous lui en serons gré, mais si elle ne le ferait pas aussi, elle recevra sa convocation ».



Pour le cas d’Aliou Sall et de Frank Timis, le procureur est d’avis que : « L’enquête ne serait pas sérieuse si Aliou Sall et Frank Timis ne sont pas entendus. Ils seront bien entendus », informe Serigne Bassirou Guèye.