SallGate: "le Procureur a toutes les preuves pour f*** Aliou Sall en prison", selon Thiaat de Y'en a marre

Thiaat, un des responsables du mouvement Y'en a marre a déclaré vendredi, lors d'une manifestation en centre ville de Dakar, que le procureur de la république, Serigne Bassirou Gueye a toutes les preuves pour mettre Aliou Sall, accusé de corruption par la BBC, en prison.



"Le Procureur de la république, Serigne Bassirou Gueye a lancé un appel à témoins la fois passée. Je pense que ce que El hadji Kassé a dit hier est suffisamment une preuve. Il a maintenant suffisamment de preuve pour le f*** en prison", s'est-il emporté devant une immense foule dans les Allées du centenaire, venue répondre au rassemblement de la Plateforme Aar Li Nu Bok



Selon Thiaat, si Aliou Sall passe la nuit chez lui aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas justice dans ce pays. "Je pense qu'ils ont assez de preuves pour le f*** en prison. C'est un grand voleur de la République lui et son grand frère", accuse le rappeur, devant des milliers de manifestants qui exigeaient plus de transparences dans la gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal.