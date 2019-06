SallGate : pour l’activiste Guy Maris Sagna, la lutte ne fait que commencer

Pour l’activiste Guy Marius Sagna, interpellé puis relâché vendredi lors de la manifestation interdite de la plateforme Aar li Nu Bokk (préserver notre bien commun) à la Place de la Nation, la lutte pour exiger plus de transparence dans la gestion du pétrole ne fait que commencer.



« Nous estimons que la manifestation d’hier a été un succès sous plusieurs angles parce que cela a montré jusqu’où le président Macky Sall avait peur que la lumière soit faite sur la vaste entreprise de spoliation des ressources du pays , a-t-il dit à la Rfm, ajoutant que le chef de l’Etat préfère protéger son frère ».



Guy Maris a qualifié les représailles de la police, hier, de scandaleux, car Macky Sall, son ministre de l’Intérieur, et son Préfet de Dakar, ont usé tous les stratagèmes pour éviter que le monde voit la détermination et la mobilisation du peuple sénégalais.



« La lutte ne fait que commencer, elle ne faisait que commencer hier, et elle va se poursuivre en s’intensifiant, dans tous les départements et les régions du Sénégal jusqu’à ce que la vérité se fasse, car le peuple sénégalais à plus besoin de son pétrole », promet M. Sagna.