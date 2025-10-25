Saly Expo 2025 : le ministre Serigne Guèye Diop salue le dynamisme du “Made in Sénégal”

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, s’est rendu vendredi sur le site de Saly Expo 2025, où il a rencontré les exposants de cette première édition dédiée à la promotion du “Made in Sénégal”. L’événement, initié par le CICES en partenariat avec la SAPCO et la Mairie de Saly Portudal, se positionne comme un carrefour international du tourisme et du commerce.



En visitant plusieurs stands, le ministre a pu constater « la richesse et la créativité des entreprises sénégalaises », qui ont présenté des produits issus de l’artisanat d’art, de l’agroalimentaire et des technologies du numérique. Les exposants ont salué cette visite qu’ils ont qualifiée de « source de motivation et d’opportunités pour la valorisation de leur travail. »



Dr Serigne Guèye Diop a souligné l’importance de « délocaliser ce type d’événements dans les régions », une démarche qui s’inscrit dans la politique d’aménagement du territoire et dans « la vision des huit pôles de développement définis par l’Agenda national de transformation 2050 ». Il a rappelé que « cette orientation répond aux directives du président de la République et du Premier ministre visant à stimuler la croissance inclusive à travers les territoires. »



Le ministre a par ailleurs exhorté les petites et moyennes entreprises à « continuer de mettre en avant leur savoir-faire afin de conquérir les marchés locaux, sous-régionaux et internationaux ». Au nom du gouvernement, il a réaffirmé « l’engagement de l’État à promouvoir ces salons, qui favorisent les affaires et participent à la construction d’une économie compétitive, inclusive et performante ».



Cette première édition de Saly Expo 2025 confirme ainsi la volonté des autorités de renforcer la visibilité du tissu productif national et de positionner Saly comme une destination économique de référence.