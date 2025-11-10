Saly : un policier arrêté pour avoir volé et tenté de revendre 5 kg de chanvre pris chez un dealer

Un agent de la police urbaine de Saly Portudal, sur la petite côte, a été interpellé vendredi 7 novembre dans une affaire pour le moins inhabituelle. Le policier O. Diop, nouvellement affecté à Dakar, est accusé d’avoir soustrait 5 kg de chanvre indien à un dealer, avant de tenter de les revendre à un autre trafiquant



Selon les informations de L’Observateur dans son édition de ce lundi 10 novembre, l’affaire a commencé lorsque O. Diop a contacté les agents de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) de Saly. Il leur a signalé avoir appréhendé un trafiquant de drogue en possession de 10 kg de chanvre derrière l’institut Djambars.



Sur place, les agents de l’Ocrtis n’ont trouvé que le dealer, accompagné d’un indicateur, et seulement 5 kg de chanvre – et non 10 kg comme annoncé. Le suspect a été conduit au poste de police avec sa moto et la drogue saisie.



Intrigués par l’absence de O. Diop, les enquêteurs l’ont contacté. Ce dernier a prétendu être « au croisement de Saly pour une affaire personnelle ». Mais un appel anonyme reçu par l’Ocrtis a mis en lumière son manège : O. Diop s’était fait passer pour un gendarme et avait conservé une partie de la drogue, qu’il comptait revendre pour 3 millions de FCFA à un autre dealer.



Interpellé à son tour, le policier a finalement avoué son identité et sa fonction. Une fouille de son véhicule a permis de retrouver les 5 kg de chanvre manquants. Selon le journal, O. Diop a eu une violente altercation avec les gendarmes lors de son interpellation, refusant de se laisser embarquer.



Le policier, poursuivi pour "détention et trafic de drogue", a été placé en garde à vue. À l’issue de la durée légale de sa rétention, il a été déféré ce lundi 10 novembre devant le tribunal de grande instance de Mbour, où il devra répondre de ses actes.



