Sama pass, une solution de billetterie dédiée aux événements

L’Afrique compte 1,3 milliard d’habitants en 2019. 15 millions d’afro-descendants vivent en Europe. A travers ces femmes et ces hommes, des expériences riches et variées prennent vie lors d’évènements ou d’activités culturelles qui ne demandent qu’à être visibles au plus grand nombre. C’est pour répondre à ce besoin de visibilité et contribuer au dynamisme local qu’est né SamaPass, l’agenda et la billetterie internationale d’une Afrique en pleine mutation.



Après avoir séduit plus de 300 organisateurs avec sa solution de billetterie dédiée aux évènements, SamaPass enrichit son offre en ligne en proposant un panel complet d’expériences africaines à partager.



Vu d’Afrique, il est compliqué d’avoir accès aux plateformes de réservation en ligne et d’obtenir ses billets numériques directement. SamaPass permet aux utilisateurs d’acheter leurs billets en ligne via leurs cartes de crédits, des transferts d’argent (ex. Wari ou Joni) sur smartphone ou même via mobile money (ex. MTN Money, Orange Money…). SamaPass leur permet d’effectuer des paiements en utilisant la solution de paiement qu’ils utilisent au quotidien. C’est une solution sécurisée et simple d’utilisation directement depuis son téléphone mobile.



Vu d’Europe, il y a un engouement pour les cultures africaines mais il manque une plateforme qui centralise ce qui se fait de mieux en termes d’activités et d’évènements. Quand il s’agit d’offrir un cadeau, de faire plaisir, se faire plaisir, l’offre autour d’activités et de cultures africaines est fortement limitée. SamaPass est la solution dédiée à la fois aux expériences privées comme un concert dans un restaurant mais aussi aux méga-conférences attirant plusieurs milliers de participants.



SamaPass permet aux organisateurs de publier leurs expériences et de suivre en temps réel les ventes de billets, de fidéliser une communauté et booster la visibilité tout en restant focaliser sur son cœur de métier : organiser, former, networker… SamaPass bénéficie d’une visibilité internationale, notamment auprès de la diaspora et des touristes, avec des relais de communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter). SamaPass permet enfin aux organisateurs de recevoir leurs gains dans leurs devises locales.