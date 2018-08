Libre de tout contrat depuis son départ de Konyaspor, en Turquie, l’attaquant camerounais de 37 ans, va retrouvera dans le Championnat qatari, ses ex-coéquipiers Xavi (Al-Sadd), qu’il a côtoyé à Barcelone et Wesley Sneijder (Al-Gharafa), son partenaire à l’Inter Milan.



Selon plusieurs médias occidentaux, le club qatari n'a plus été champion depuis 2003 et a vu passer des joueurs comme Christophe Dugarry, Claudio Caniggia ou Pius N'Diefi.