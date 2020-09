Sanofi et GSK démarrent les tests sur l'homme pour leur vaccin contre le coronavirus

Un vaccin "à la disposition de tous"

Le laboratoire français Sanofi a lancé jeudi 3 septembre l'essai clinique sur l'homme pour le candidat vaccin contre le Covid-19 qu'il développe avec son homologue britannique GSK, suite à des essais pré-cliniques "prometteurs", selon un communiqué.Le lancement de ces essais cliniques de phases 1 et 2 est "une étape importante et un pas de plus vers le développement d'un vaccin potentiel pour nous aider à vaincre le Covid-19", a déclaré Thomas Triomphe, vice-président exécutif de Sanofi Pasteur, cité dans le communiqué.Le candidat vaccin, développé par Sanofi en partenariat avec GSK, repose sur la technologie à base de protéine recombinante que Sanofi a employée pour produire un de ces vaccins contre la grippe saisonnière et sur un adjuvant développé par GSK.Les laboratoires vont recruter 440 participants en bonne santé pour conduire cet essai randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo, qui permettra d'évaluer la tolérance et la réponse immunitaire du candidat vaccin."Nous attendons avec impatience les données de cette étude qui, si elles sont positives, nous permettront de passer en phase 3 [la dernière avant une éventuelle mise sur le marché] d'ici à la fin de l'année", précise dans le communiqué Roger Connor, président de GSK Vaccines.Les deux entreprises espèrent pouvoir présenter une demande d'homologation dans le courant du premier semestre de 2021 et ont augmenté leurs capacités de production "pour pouvoir assurer la fabrication de jusqu'à un milliard de doses en 2021". "Sanofi et GSK s'engagent à mettre ce vaccin à la disposition de tous", assurent les laboratoires dans le communiqué.francetvinfo