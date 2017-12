Sans Sadio Mané (sur le banc) Liverpool écrase Swansea (5-0)

Le message de Klopp à Sadio Mané ne souffre plus d'ambigüité. Liverpool se débrouille bien sans lui. Laissé sur le banc tout le match, l'international sénégalais a regardé ses coéquipiers écraser Swansea par 5 buts à 0, grâce à un doublé de Firminho et des buts d'Oxlade Chamberlain, Coutinho et Alexander.