Santé : And Gueusseum décrète une grève totale de 96 heures

Le secteur de la santé va encore connaître des remous ces jours-ci. La méga coalition And Gueusseum-ITCTS (Intersyndicale des collectivités territoriales du Sénégal) va entamer une grève totale de 96 heures les 7, 8, 9 et 10 février 2023. Ceci, dans le cadre de leur 10e plan d'actions, selon leur communiqué.



Ce mouvement d'humeur sera accompagné d’assemblées générales de remobilisation dans des départements de Rufisque le 7 février à 10 h, de Guédiawaye le 8 février à 10 h, de Pikine le 9 février à 15 h et de Dakar le 10 février à 10 h. De même, la restitution de la logistique vaccinale et des intrants du PEV (Programme élargi de vaccination), entre autres actions prévues.



Pour intensifier leur lutte, la méga coalition ITCTS-And Gueusseum va également décréter une grève totale de 72 heures, les mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 février prochains. La méga coalition compte tenir une journée spéciale de restitution de la logistique vaccinale et des intrants du Programme élargi de vaccination (PEV), le mardi 14 février.



Une marche nationale est prévue le jeudi 16 février à Kaffrine (nord).