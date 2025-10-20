Santé : And Gueusseum dépose un préavis de grève de six (6) mois pour exiger la satisfaction de ses revendications

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) And Gueusseum a officiellement déposé, ce lundi 20 octobre 2025, un préavis de grève couvrant la période du 19 novembre 2025 au 20 mai 2026, conformément aux dispositions légales en vigueur. Par cette action, la centrale syndicale du secteur de la santé entend obtenir du gouvernement la satisfaction d’une vingtaine de revendicationsrestées sans réponse.



Dans une correspondance adressée au ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, le président du directoire national, Dr Honoris Causa Mballo Dia Thiam, précise que « ce nouveau bras de fer s’inscrit dans le cadre du cinquième plan d’actions de la structure syndicale, marquant la reprise de la rentrée syndicale après une trêve hivernale liée aux intempéries et aux grandes manifestations religieuses. » Selon le document consulté par PressAfrik, And Gueusseum réclame en premier lieu le paiement des augmentations de salaire aux contractuels des établissements publics de santé (EPS) ainsi qu’aux ayants droit des collectivités territoriales. Le syndicat exige également le paiement du fonds de motivation à tous les contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée (CDI).



Autre point central du préavis, la signature du décret portant intégration des techniciens supérieurs de santé dans la hiérarchie A2, avec prise en compte de « l’ancienneté depuis l’obtention du diplôme » et le maintien du « grade et de l’échelon actuellement détenus ». Le syndicat demande aussi la signature du stock de milliers de diplômes en souffrance au ministère de la Santé et l’acceptation des dossiers des titulaires de diplôme PRECIS aux concours d’accès aux Masters. La plateforme revendicative comprend également des doléances relatives au recrutement de 5 000 contractuels et communautaires dans la Fonction publique, « avec capitalisation et bonification des années de contractualisation ». And Gueusseum plaide pour « un parachèvement des formations afin de combler les gaps de compétences des aides sociaux, infirmiers, prothésistes et assistants dentaires, ainsi qu’une harmonisation du curriculum de formation des agents d’hygiène et techniciens de maintenance hospitalière pour leur passage à la hiérarchie B1. »



Les syndicalistes réclament en outre le relèvement de l’âge de la retraite à 65 ans, sur une base optionnelle, en tenant compte de la pénibilité du métier. D’autres revendications portent sur le rétablissement des droits des agents de l’Agence de Réglementation Pharmaceutique (ARP), le retrait du décret n°2025-670 du 29 avril 2025, relatif à l’élection du représentant du personnel au Conseil d’administration des EPS, ainsi que la réintégration de l’Action sociale, de la Direction des infrastructures sanitaires et de l’École nationale de développement sanitaire et social (ENDSS) au sein du ministère de la Santé. Par ailleurs, And Gueusseum demande « la remise de l’assiette foncière aux victimes d’acquéreurs de propriété à Namora, la sécurisation des logements et équipements collectifs du programme SUTSAS-Namora à Tivaouane Peulh, ainsi que l’octroi de parcelles à usage d’habitation aux coopératives des travailleurs des collectivités territoriales et de la coopérative Decouwaye SUTSAS. » Le syndicat propose également « l’aliénation du foncier de l’hôpital Le Dantec afin de solder les dettes avant sa réouverture impérative ».



En marge du dépôt du préavis, le 5e plan d’actions de la centrale prévoit une série de mobilisations « une assemblée générale de partage et de vulgarisation de la plateforme revendicative du 29 octobre au 10 novembre, suivie d’un sit-in national le 21 novembre 2025, puis d’une grève générale de 48 heures les 25 et 26 novembre, avec respect des urgences et du service minimum ». Une évaluation est prévue le 28 novembre au siège de la FGTS/B.



Pour le Dr Mballo Dia Thiam, cette démarche vise à « rappeler au gouvernement ses engagements restés sans suite » et à « défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs de la santé ». Il insiste sur la volonté du syndicat de « privilégier le dialogue », tout en avertissant que « la patience des agents de santé a des limites ». Le mouvement And Gueusseum, composé de plusieurs syndicats autonomes du secteur de la santé dont le SUTSAS, le SUDTM, le SAT Santé/D, le CNTS Santé et le SAT/CL, entend maintenir la pression jusqu’à obtenir « des réponses concrètes. »