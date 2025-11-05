La tension monte dans le secteur de la santé à Ziguinchor. La section régionale d’And Gueusseum s’insurge contre le décret n°2025-670 du 29 avril 2025, qu’elle accuse « d’instaurer une inégalité au sein des hôpitaux publics. » Ce texte, qui fixe les règles de fonctionnement des organes délibérants des entités du secteur parapublic, réserve l’éligibilité des représentants du personnel aux seuls agents de la hiérarchie A. Une disposition que les syndicalistes jugent « discriminatoire » et « contraire à l’esprit d’équité. »Réunis dans le cadre de la mise en œuvre de leur cinquième plan d’action syndicale, les membres de la coordination régionale ont exprimé leur désaccord. Leur coordinateur, Ousmane Mbaye, déplore une mesure qui « prive la majorité des travailleurs, notamment les infirmiers, sages-femmes et techniciens, de leur droit à être représentés ». Selon lui, « dans un hôpital, c’est l’esprit d’équipe qui prime. La représentation du personnel ne doit pas dépendre d’un diplôme ou d’un grade, mais de la confiance que les travailleurs placent en leurs pairs ».Les syndicalistes dénoncent également « une incohérence dans le dispositif. » Ousmane Mbaye souligne que « le décret ne fixe aucune exigence de hiérarchie pour le président du conseil d’administration, nommé par décret présidentiel. Cette asymétrie renforce le sentiment d’injustice parmi les agents exclus du dispositif ».Dans leur stratégie, les représentants d’And Gueusseum ont déjà rencontré les directions de l’hôpital de la Paix et de l’hôpital régional de Ziguinchor pour exposer leurs préoccupations. Ils annoncent un sit-in prévu le 21 novembre prochain, première étape d’un plan de grève pouvant durer jusqu’à 72 heures si leurs revendications restent sans réponse.Le syndicat rejette par ailleurs le pacte de stabilité sociale proposé par le gouvernement, qui prévoit une trêve des grèves pour une période de trois ans. « Nous n’avons pas été conviés à sa signature, et même si nous l’avions été, nous ne l’aurions pas accepté. Avant de parler de stabilité, l’État doit d’abord honorer ses engagements envers les travailleurs », a soutenu Ousmane Mbaye.And Gueusseum maintient sa posture de « troisième voie syndicale », indépendante et déterminée à défendre les droits et la dignité du personnel de santé. La coordination régionale avertit qu’elle restera mobilisée tant que le décret contesté ne sera pas révisé ou suspendu, rapporte Emédia.