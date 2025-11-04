Santé : Le Sénégal a reçu 380 milliards FCFA du Fonds mondial depuis 2004

Le Sénégal a bénéficié de près de 380 milliards FCFA du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme depuis 2004, soit plus de 574 millions de dollars en subventions, selon le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy. Le ministre, qui participait à la réunion de haut niveau sur l’alignement des financements du Fonds mondial aux systèmes nationaux de gestion des finances publiques, a salué un partenariat fondé sur « la confiance, la transparence et la performance ».« Depuis 2004, notre pays a bénéficié de plus de 574 millions de dollars américains en subventions, soutenant à la fois la lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme, ainsi que le renforcement du système de santé », a déclaré Ibrahima Sy. Il a précisé que « pour le cycle 2024-2026, un nouvel accord de financement de 81 millions d’euros a été signé, dont plus de 40,1 millions déjà décaissés. » Ces ressources, a-t-il ajouté, sont « déterminantes pour renforcer nos capacités et améliorer l’accès équitable aux soins sur l’ensemble du territoire ».Grâce à ces financements, le Sénégal a enregistré des avancées notables dans la lutte contre les trois principales maladies. Plus de 36 000 personnes bénéficient aujourd’hui d’un traitement antirétroviral, 100 % des patients tuberculeux séropositifs sont sous ARV et plus de 94 % des femmes enceintes séropositives ont reçu un traitement préventif pendant leur grossesse. Dans la lutte contre la tuberculose, plus de 17 000 patients ont été diagnostiqués et pris en charge, rapporte Aps.Concernant le paludisme, plus de 11,2 millions de moustiquaires imprégnées ont été distribuées en 2025 et 95 % des cas suspects ont bénéficié d’un test parasitologique. Le ministre a également évoqué le renforcement des services de santé communautaire, intégrant ces programmes à d’autres services essentiels, notamment la santé maternelle et infantile.« Nous poursuivons également l’installation de sept centrales d’oxygène et de six incinérateurs modernes, illustrant notre engagement pour un système de santé plus fort et plus résilient », a conclu Ibrahima Sy, soulignant les progrès réalisés grâce à l’appui constant du Fonds mondial.