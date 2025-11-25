Santé : Tambacounda réclame un hôpital de niveau 3 pour couvrir toutes les spécialités

Mamadou Kassé, Président du Conseil d'Administration (PCA) de l'actuel hôpital régional de Tamba, a lancé un appel pour la construction d'un établissement hospitalier de Niveau 3. Ce plaidoyer a été formulé en marge d'une cérémonie émouvante rendant hommage à 24 agents admis à la retraite.



Le PCA Mamadou Kassé a insisté sur l'urgence d'une nouvelle infrastructure sanitaire capable de répondre aux besoins croissants de la région. Il a estimé que l'actuel centre hospitalier a atteint ses limites. « Tamba mérite aujourd'hui un hôpital de niveau 3, flambant neuf, prenant en charge l'ensemble des spécialités », a-t-il déclaré, sur la Rfm, soulignant que ce plaidoyer est porté depuis plusieurs années auprès des autorités.



Le niveau 3 correspondrait à un établissement capable de gérer les cas les plus complexes et d'offrir une gamme complète de services médicaux spécialisés. Le PCA a par ailleurs exposé une vision à long terme pour la ville, qui doit devenir un pôle académique : l'hôpital de niveau 3 devrait être associé à la future université pour évoluer vers un Centre Hospitalier Universitaire (CHU), intégrant ainsi un département de santé.



Le contexte de cette prise de parole était une cérémonie d'hommage à 24 agents du centre hospitalier ayant récemment fait valoir leurs droits à la retraite. Un événement teinté d'émotion, symbolisant la fin d'un chapitre et le dévouement de ces travailleurs.



Mamadou Kassé a tenu à saluer leur engagement, insistant sur le caractère non définitif de leur départ professionnel. « Il s'agit d'un nouveau départ dans la vie. Ils ne feront plus du plein temps au niveau de l'hôpital, mais ils feront du plein temps social et du plein temps destiné à ceux qui peuvent leur faire plaisir. Il faut rendre hommage à ces personnes qui sont engagées pour ce centre hospitalier. »



Cette cérémonie visait à célébrer leur parcours et à reconnaître leur contribution au bon fonctionnement du centre hospitalier.