Santé maternelle et infantile : "L'inaction pourrait coûter une perte de 41 milliards de dollars", alerte une experte

Un atelier de dialogue sur l'innovation en santé maternelle et infantile s'est tenu ce 31 octobre 2025 à Dakar, organisé par Helen Keller International et Global Health Strategies, en collaboration avec l'E-jicom et l'Association des journalistes en Santé, Population et Développement (AJSPD).



Placée sous le thème « Faire face aux réductions de ressources : l'innovation au service de la santé maternelle et infantile, fondement de la souveraineté sanitaire », cette rencontre intervient dans un contexte de baisse significative du financement mondial de la santé. Elle visait à examiner l'impact de cette réduction des ressources sur les systèmes de santé et à mettre en lumière les initiatives africaines innovantes dans le domaine de la santé maternelle, infantile et reproductive.



Mme Ndeye Astou Badiane, Directrice de Helen Keller International, a insisté sur le lien entre santé et souveraineté nationale. « Cette souveraineté ne peut être acquise que si l'État est en mesure de protéger et de prendre en charge sa population », a-t-elle déclaré, soulignant l'importance de l'agenda de transformation 2050.



Face à la raréfaction des ressources, elle a plaidé pour l'octroi de ressources domestiques additionnelles. Évoquant les engagements pris lors du récent Sommet pour la nutrition à Paris, elle a préconisé une « approche intégrée » de la malnutrition, combinant soutien économique aux ménages vulnérables, production de farines locales enrichies et activités génératrices de revenus.



La directrice a également révélé comment son organisation a dû s'adapter après le démantèlement de l'USAID, qui finançait 30% de son portefeuille d'activités. Le recours à de nouveaux partenariats, comme la PRO Initiative, a permis de mobiliser plus de 110 milliards de FCFA et de préserver les acquis en santé.



Mme Badiane a lancé un avertissement chiffré : « La Banque mondiale estime qu'un dollar investi dans la lutte contre la malnutrition permet aux États d'en gagner 23. À l'inverse, l'inaction va coûter une perte de 41 milliards de dollars sur 10 ans au niveau mondial. »



Cet atelier, qui s'inscrivait en marge du Forum Galien Afrique 2025, a rassemblé des innovateurs, chercheurs, l’Association des journalistes en Santé, Population et Développement (AJSPD), et partenaires de développement venus d'Afrique de l'Ouest et du Centre, appelant à un sursaut collectif pour préserver la santé des mères et des enfants.