Santé mentale à Kolda : un taux de dépression de 43,2% et des envies suicidaires de plus 16% signalés dans la région

La région de Kolda (sud) fait face à une situation préoccupante en matière de santé mentale. Selon les résultats de l’enquête STEPS de 2024 sur les maladies non transmissibles, 43,2 % des habitants souffrent de dépression, tandis que plus de 16 % déclarent avoir eu des envies suicidaires. Des taux largement supérieurs aux moyennes nationales, respectivement de 36,6 % et 13 %.



Ces chiffres ont été rappelés le 26 octobre par le gouverneur adjoint de la région, lors d’un Comité régional de développement (CRD) consacré à la problématique de la santé mentale. L’autorité administrative a insisté sur la gravité de la situation, soulignant la nécessité d’une mobilisation collective pour inverser la tendance.



Les facteurs explicatifs de cette situation sont multiples. La précarité économique, le chômage élevé et le manque de perspectives pour les jeunes figurent parmi les principales causes citées. Une contradiction d’autant plus frappante que Kolda est une région dotée de fortes potentialités agricoles et humaines, encore largement sous-exploitées.



Face à ce constat, les acteurs territoriaux de Kolda peuvent compter sur l’engagement du Réseau Jeunesse Population et Développement, porteur du projet « Sama Yoon, Sama Kaddu ». Son Directeur exécutif, Maguette Thiandoum, a annoncé que le réseau compte mener le combat par la sensibilisation et la communication de proximité.



« Des médias en ligne vont être créés pour diffuser des messages de sensibilisation et de plaidoyer, afin de susciter une prise de conscience collective et trouver des solutions durables », a-t-il précisé.



Au-delà de la prévention, la prise en charge des malades mentaux demeure un défi majeur à Kolda. D’où l’appel réitéré par plusieurs acteurs locaux en faveur de la création d’un hôpital psychiatrique dans la région.

