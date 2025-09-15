Santé publique : des disparités régionales dans les facteurs de risque au Sénégal

La consommation d’alcool est particulièrement élevée à Ziguinchor (11,1 %), soit trois fois la moyenne nationale (3,6 %). Dakar (5,9 %) se situe également au-dessus de la moyenne.



Pour le tabac, Sédhiou occupe la première place avec 12,1 %, suivie de Dakar (7,9 %), contre une moyenne nationale de 6 %.



La santé mentale ressort comme un enjeu majeur. Fatick enregistre le taux de suicide le plus élevé du pays (26,9 %), suivi de Matam (20,8 %) et Tambacounda (20,2 %). Ces niveaux dépassent largement la moyenne nationale (13 %). Louga (17,1 %) et Saint-Louis (15,3 %) affichent également des chiffres préoccupants.



L’hypertension artérielle est une pathologie répandue. Saint-Louis détient le record avec 43,3 % de prévalence, suivi de Thiès (40,3 %) et Matam (32,6 %). La moyenne nationale est de 28,2 %. Dakar (31,6 %) et Louga (30,4 %) restent aussi au-dessus de la moyenne.



Diabète : Matam en alerte rouge



Matam se démarque avec un taux de diabète particulièrement élevé (10,7 %), bien au-dessus de la moyenne nationale (4,2 %). Dakar (7,7 %), Kaolack (6,1 %) et Louga (5,8 %) enregistrent également des taux supérieurs.



Kédougou affiche des pratiques alimentaires à haut risque : 96,5 % de la population utilise du sel, des épices et du bouillon lors de la cuisson, contre 75,8 % au niveau national. Par ailleurs, 91,5 % des habitants ne pratiquent pas suffisamment d’activité physique, un niveau supérieur à la moyenne nationale (86,1 %). Saint-Louis suit de près avec 91 % d’inactivité physique.



Dépigmentation : Kaffrine en tête

La dépigmentation volontaire touche particulièrement certaines régions. À Kaffrine, 20,2 % de la population y ont recours, contre 21,3 % à Diourbel, 19,6 % à Kaolack, 17,4 % à Thiès et 17,2 % à Fatick. À Saint-Louis, le taux est de 16,2 %, supérieur à la moyenne nationale (15 %).



Ces résultats montrent que chaque région présente des fragilités particulières : Ziguinchor et Sédhiou pour l’alcool et le tabac, Fatick, Matam et Tambacounda pour la santé mentale, Saint-Louis et Thiès pour l’hypertension, Matam pour le diabète, Kédougou pour l’alimentation et la sédentarité, Kaffrine, Diourbel, Kaolack et Fatick pour la dépigmentation.