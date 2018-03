Santy Ngom, après avoir été élu homme du match : « C’est un devoir de mouiller le maillot du Sénégal »

Pour sa première avec l’équipe nationale du Sénégal, la nouvelle recrue, Santy Ngom n’a pas déçu son monde. En effet, il est le joueur sénégalais le plus en vue durant la rencontre de ce vendredi au Maroc face à l’Ouzbékistan. Un match qui s’est soldé sur un score de parité 1 but partout.

Les ouzbèkes ont ouvert la marque suite à un penalty provoqué par Lamine Gassama à la 19e et transformé par Shukurov à la 21e minute. Mais, Santy Ngom, très mobile sur le terrain a réussi à déstabiliser la défense ouzbèke et adresse une passe décisive à Moussa Konaté qui égalise à la 62ème minute.

Après le match, Santy Ngom s’est adressé à la presse pour révéler ses sensations de son premier match avec ses nouveaux compatriotes : « j’ai d’abord commencé par mettre le maillot. C’est vrai qu’il y a eu beaucoup d’émotions. C’était une grande chose pour moi », a indiqué le Nantais.

Il poursuit : "Je sais aussi que porter ce maillot est un honneur. C’est un devoir de le mouiller. J’étais prêt à tout donner à me sacrifier et à me vider sur le terrain pour tâcher de rendre la confiance qu’à Aliou Cissé m’a donné et rendre fier le peuple sénégalais ».



Lors de sa sortie à la 85e, Santy a été fortement acclamé par le public venu assister au match. Ce qui touche vraiment l’attaquant. « Ça fait toujours du bien d'avoir une reconnaissance surtout de son peuple. C’était vraiment une grande chose, une récompense pour le travail. Mais je veux que ça ne soit qu’un début. J’espère continuer à aider le groupe », a conclu le passeur décisif.



Le sociétaire du club français de Nantes pourra réitérer sa performance mardi prochain en France contre la Bosnie. Ainsi, il tapera encore plus dans l’œil des Sénégalais et devenir un élément clé dans le dispositif de Aliou Cissé lors de la Coupe du monde...