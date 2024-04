Saudi Pro League : Sadio Mané s’offre un doublé

Dans le cadre de la 28ème journée du championnat saoudien, Sadio Mané s’est bien illustré dans le match de sa formation, Al Nassr FC, en claquant un doublé. Son équipe qui recevait, ce vendredi, Al Feiha, n’a donné aucune chance à son adversaire du jour.

Après avoir vu se refuser un but avant la pause, l’international sénégalais a marqué le deuxième but de son équipe à la 76ème minute de jeu. Il a alourdi la marque en s’offrant un doublé (82ème minute) sur le 3ème but de son équipe. Une belle performance de l’attaquant sénégalais qui comptabilise 15 buts en Saudi Pro League cette saison.

Classé 2ème du championnat, Al Nassr s’accroche à sa place de dauphin avec ses 68 points au compteur, derrière Al-Hilal de Kalidou Koulibaly (77 points avec un match en moins).