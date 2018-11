Scandale Prodac : Mame Mbaye Niang demande aux députés d'interpeller le ministre des Finances

Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme interpellé, ce lundi sur l’affaire des 29 milliards du Programme national des domaines agricoles (Prodac), a soutenu qu’il n'y a pas de scandale sur 29 milliards. Cité dans ce scandale financier du Prodac, le ministre du Tourisme invite les parlementaires à poser la question au ministre des Finances . Il n’y a jamais eu de mobilisation de cette somme.« J'ai l'obligation d'être loyal, c'est ce qui a expliqué mon engagement de me soumettre à la justice populaire. C’est ce que j’ai appris de mon leader. Cependant je suis dans un gouvernement et je dois répondre aux questions. 29 milliards, il n'y a jamais eu de scandale. Ce n'est pas le ministre de la Jeunesse qui choisit LocAfrique. Je pense que vous avez raté l'occasion de poser la question au ministre des Finances », explique le ministre.Pour Mame Mbaye Niang, « en ce qui concerne les 29 milliards on n’a jamais mobilisé cette somme. Donc il ne peut y avoir un scandale financier. Juste qu'au jour où j'ai quitté le ministère de la Jeunesse, le montant décaissé par LocAFrique qui est le bailleur est de 6 700 000.000 francs CFA. C'est vrai qu'il y a eu des propositions d'autres financements. Vous comprenez, ce n'est pas le ministère qui signe le contrat financier. Y a un contrat technique et un contrat financier. Et ce dernier est du ressort exclusif du ministère des Finances qui gère et qui a sous sa responsabilité, engager l'État du Sénégal pour emprunter de l'argent ».Poursuivant ses propos, l’ancien ministre de la jeunesse ajoute : « Moi, je ne suis pas gêné, je n’ai pas un problème de confiance. Je pense que suis quitte avec ma conscience. Aujourd'hui ce qui se passe à la Sapco, je ne suis pas responsable. Ce qu'il faut comprendre est que je suis politique, très politique. J'ai l'obligation de donner le bon exemple même si on n’est pas dans le même camp ».Pour rappel, le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang avait demande la publication du rapport de l'Inspection générale des finances (IGF). L’ancien ministre de la jeunesse tient à préciser qu'il n'est pas incriminé dans ce rapport et c'est le ministre Amadou Bâ qui avait signé le contrat financier. Toutefois, il informe qu'il est « prêt à payer s’il a fauté dans cette affaire ».