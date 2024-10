Scandale présumé à l'Onas : Cheikh Tidiane Dièye brise le silence et se lave à grande eau

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a évoqué dimanche, pour la première fois, le scandale présumé à l'Onas ('Office National de l'Assainissement du Sénégal) qui a emporté l'ancien directeur général, Dr Cheikh Dieng et dans lequel son nom a été cité. Selon lui, « il n’y a aucun scandale à l’Onas ni à l’Aser» (Agence Sénégalaise d'Electrification rurale ).



« Il n’y a pas de scandales. Je sais que l’opposition n’a que deux termes de campagne : Onas et Aser. C’est tous ce qu’ils sauront dire. Mais, ils perdent leur temps. Personne ne les écoute. Personne ne les écoutera puisqu’il n’y a pas de scandales à Onas, ni à Aser, pas en tout cas en ce qui nous concerne. Dans ces organisations, c’est du Jubanti pur et dur », s'est défendu Cheikh Tidiane Dièye .



Il a expliqué : « Nous sommes venus, nous avons trouvé des choses irrégulières et il fallait les rectifier. C’est ce qui a été fait. Tout le reste est entre les mains de la justice. Je laisserais la justice faire son travail. Après, il y a des politiques non fondées sur des sujets réels».



Le plus important pour le président de "Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg" et soutien du Pastef, « c’est d’aller à cette élection, d’avoir une grande victoire et de ne pas être là à spéculer sur des choses totalement inutiles. De toute manière, on ne pourra jamais prendre à défaut un membre de Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg. Aujourd'hui, nous sommes parmi ceux qui montreront l'exemple du Jub-Jubal-Jbanti », a-t-il conclu.