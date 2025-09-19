Réseau social
Scandale présumé au Parc des technologies numériques de Diamniadio : Amy Samaké placée sous contrôle judiciaire



L’ancienne directrice de la Case des tout-petits sous Abdoulaye Wade, Amy Samaké, soupçonnée de détournement de 1,4 milliard FCFA, a été placée sous contrôle judiciaire ce jeudi 18 septembre 2025.

Selon des informations, elle a cautionné pour éviter la prison.

Amy Samaké avait été arrêtée et mise en garde à vue par la Section de recherches de Colobane. Elle fait l’objet d’une information judiciaire concernant le marché d’aménagement du site destiné au Parc des technologies numériques (PTN) de Diamniadio. Cinq autres personnes sont également visées dans cette affaire, rapportée par L’Observateur dans son édition de ce mercredi.
 
Moussa Ndongo

Vendredi 19 Septembre 2025 - 00:23


