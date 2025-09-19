Scandale présumé au Parc des technologies numériques de Diamniadio : Amy Samaké placée sous contrôle judiciaire

L’ancienne directrice de la Case des tout-petits sous Abdoulaye Wade, Amy Samaké, soupçonnée de détournement de 1,4 milliard FCFA, a été placée sous contrôle judiciaire ce jeudi 18 septembre 2025.
Selon des informations, elle a cautionné pour éviter la prison.
Amy Samaké avait été arrêtée et mise en garde à vue par la Section de recherches de Colobane. Elle fait l’objet d’une information judiciaire concernant le marché d’aménagement du site destiné au Parc des technologies numériques (PTN) de Diamniadio. Cinq autres personnes sont également visées dans cette affaire, rapportée par L’Observateur dans son édition de ce mercredi.
Selon des informations, elle a cautionné pour éviter la prison.
Amy Samaké avait été arrêtée et mise en garde à vue par la Section de recherches de Colobane. Elle fait l’objet d’une information judiciaire concernant le marché d’aménagement du site destiné au Parc des technologies numériques (PTN) de Diamniadio. Cinq autres personnes sont également visées dans cette affaire, rapportée par L’Observateur dans son édition de ce mercredi.
Autres articles
-
Accusations de détournement : l’ASER porte plainte contre Pape Mahawa Diouf
-
Rejet du recours de Barthélémy Dias : Thierno Bocoum fustige une « fiction juridique » de la Cour suprême
-
Emprunt obligataire de 300 milliards de FCFA: Pape Malick Ndour alerte sur un « slogan creux » sans chiffres clairs
-
Déthié Fall, le nouveau ministre des Infrastructures, en visite surprise à l'Ageroute dès 6h30
-
Voici le rapport de l'inter-commission sur le projet de loi instituant une RUTEL