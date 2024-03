Scène de liesse après la libération de Sonko et Diomaye

La libération de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye a donné lieu à des manifestations de joie dans la capitale. Des militants et sympathisants convergent de partout pour rallier le fief de l’opposant à Sacré Cœur à la Cité Keur Gorgui. Défilés de klaxon, moteurs vrombissant et foule en liesse : les supporters du leader de l’ex Pastef exultent de bonheur

Moussa Ndongo

