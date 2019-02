Scrutin24février2019 : les premiers mots du Président Macky Sall après son vote

Le Président sortant, Macky Sall, a accompli son droit civique vers les coups de 9 heures à fatick. Après son vote, le candidat de la coalition Benno bokk yakaar (Bby) a rendu grâce à Dieu et salué la maturité du peuple sénégalais.



«Je voudrais rendre grâce à Dieu et surtout saluer la maturité du peuple sénégalais, son engagement envers la République et surtout sa détermination à exercer son droit civil et politique et sa sérénité. Je voudrais déjà saluer la mobilisation citoyenne depuis ce matin partout dans le pays et à l’étranger, qui a permis de verser le choix du citoyen dans la paix et la sérénité. J’espère qu’au terme de cette journée, le peuple sénégalais sera le seul vainqueur et le président qui sera choisi devra être également le Président de tous les Sénégalais ».