Scrutins - Locales 2022 - Fatick: Le président Macky Sall vote et salue les avancées sur ce type d'élection

Le président de la République a accompli son devoir civic pour les Locales. Macky Sall a voté ce dimanche à Fatick (170km, à l’ouest du Sénégal). Lors de sa déclaration, le chef de l’Etat a rappelé que « le dialogue politique a permis de bâtir un consensus fort sur le code électoral ». C'est sur cette base que l'élection des maires et des président de Conseils départementaux au suffrage universel direct va s'opérer.



Le chef de l'Etat a rappelé les avancées liées à ce dialogue suite à la demande de l’opposition du Sénégal. « La majorité avait accepté de modifier les règles sur la proportionnelle et d’accorder 55% pour des suffrages au scrutin proportionnel contre 45% pour le scrutin majoritaire. C’est incontestablement une avancée pour l’opposition mais surtout une avancée pour notre démocratie », s’est-il félicité. Félicitant aussi les Sénégalais qui se sont levés très tôt ce matin pour exercer leur droit de vote.



Le chef de l’Etat a souhaité aussi que « le vote se passe partout dans le calme et la sérénité étant entendu que notre pays a tout le temps organisé des élections justes, libres, transparentes et démocratiques ». Donc, a-t-il conclu, « tout doit se faire dans le calme et la sérénité et que le meilleur gagne au soir de ce scrutin ».