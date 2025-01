Sebastien Desabre sur le tirage de la CAN 2025 : « le Sénégal reste le favori du groupe D »

Sébastien Desabre, l’entraîneur des Léopards de la RDC, a réagi au tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, effectué le lundi 27 janvier à Rabat, au Maroc. Selon lui, le Sénégal est, sans conteste, le favori du groupe D, où la RDC se retrouvera aux côtés du Bénin et du Botswana.



Toutefois, l’entraîneur congolais a affirmé que son équipe comptait avant tout sur ses propres forces pour réussir dans cette compétition.



La RDC, qui a atteint les demi-finales lors de la dernière édition de la CAN, vise un parcours encore plus brillant cette fois-ci. Cependant, Sébastien Desabre reste concentré sur les éliminatoires de la Coupe du monde, qui demeurent la priorité avant de se projeter pleinement sur la CAN. Il a expliqué :



« Nous sommes dans un groupe difficile, comme tous les autres de la CAN, et nous nous préparons sérieusement pour atteindre nos objectifs. Toutefois, notre priorité reste les éliminatoires du Mondial, un objectif qui nécessite toute notre concentration. »



Le choc tant attendu contre le Sénégal aura lieu le 27 décembre 2025 à Rabat.

La phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.