Sébikhotane: un enfant de 9 ans meurt de manière suspecte dans une école coranique

Mercredi dernier dans la matinée, une tragédie a frappé une école coranique à Sébi Fass, dans la commune de Sébikhotane, avec le décès d'un élève de neuf (9) ans, T. Ndiaye. Le médecin du daraa a alerté la gendarmerie après avoir constaté le décès de l'enfant, ce qui a immédiatement déclenché une enquête.



Les autorités ont appréhendé le principal responsable de l'établissement, A. Seck, suite aux soupçons entourant la mort de l'élève. Lors de son interrogatoire, le sieur Seck a affirmé que T. Ndiaye était malade depuis plusieurs jours et qu'il avait prévu de le renvoyer à ses parents pour des soins. Malheureusement il a rendu l’âme dans sa chambre. Cependant, cette version est actuellement remise en question par les enquêteurs.



En parallèle, le second maître coranique de l'école, actuellement hors de Dakar, a été convoqué et s'est engagé à se rendre pour être interrogé dans le cadre de l'enquête. Tandis que l'autopsie est en cours, selon les informations rapportées par Libération.