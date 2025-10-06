Secteur extractif : le Sénégal rend public le Registre des bénéficiaires effectifs

Le Sénégal vient de franchir une nouvelle étape dans la gouvernance de ses ressources naturelles. Le Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (CN-ITIE Sénégal) a annoncé la mise à disposition du Registre des bénéficiaires effectifs des entreprises opérant dans le secteur extractif.

Cette avancée découle du décret n° 2025-1354 du 27 août 2025, qui modifie le texte de 2020 encadrant la transparence des entreprises. Le nouveau dispositif met fin à la restriction d’accès imposée par l’ancien décret, qui conditionnait la consultation des données à la justification d’un « intérêt légitime ». Désormais, tout citoyen peut accéder librement à des informations détaillées sur les véritables détenteurs et bénéficiaires des sociétés extractives.« Ce registre public illustre la volonté ferme du gouvernement de préserver l’intérêt national et d’assurer une gestion responsable des ressources naturelles », souligne le CN-ITIE dans son communiqué parvenu à PressAfrik.Conformément à la Norme ITIE 2023, le registre fournit plusieurs informations clés : l’identité de la société, les noms et professions des bénéficiaires effectifs, leur nationalité, leur niveau de participation au capital, ainsi que la date d’acquisition de la propriété effective.L’objectif affiché est double : lutter contre la corruption et renforcer la confiance du public. Ce dispositif permettra, selon le Comité, de prévenir les conflits d’intérêts, la fraude fiscale, le blanchiment d’argent et les flux financiers illicites. En rendant publiques ces informations, le Sénégal se conforme aux standards internationaux de gouvernance ouverte, tout en facilitant le contrôle citoyen à travers la participation de la presse et des organisations de la société civile.« La transparence est la condition d’une exploitation équitable des ressources naturelles », rappelle le communiqué, saluant un « engagement renouvelé du Sénégal en faveur d’une gouvernance responsable et participative ». Cette réforme s’inscrit dans la continuité des engagements pris par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui avait fait de la transparence dans la gestion des ressources naturelles une priorité de son programme.Pour le CN-ITIE, la publication du registre représente un signal fort adressé aux investisseurs et aux citoyens, renforçant la crédibilité du Sénégal sur la scène internationale.Le Comité appelle enfin les institutions publiques, les entreprises et la société civile à s’approprier ce nouvel outil, considéré comme un pilier central d’une gouvernance économique éthique et durable.