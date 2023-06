Secteur informel : le ministre de l’Artisanat annonce la mise en place d’un guichet unique de formalisation

Le ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, Papa Amadou Ndiaye, a présidé mardi l'atelier de lancement de la mise en œuvre du Statut de l’entreprenant et des mesures incitatives. L’activité permet d’appréhender les différents éléments sur formalisation et de définir les mécanismes d’opérationnalisation du Statut de l’entreprenant.



« Le secteur informel représente 97% des entités économiques au Sénégal. Et le PSE qui est le référentiel des politiques publiques au Sénégal, considère cette informalité comme une contrainte qu’il faudrait lever. Aujourd’hui cet instrument important qu’est le statut de l’entreprenant nous permettra d’aller un peu plus vite. Pour cela nous devons y associer des mesures incitatives », a déclaré Pape Amadou Ndiaye, ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel.



D’après lui, notre pays a mis en place un « arsenal juridique de promotion de l’entreprenariat et de la formalisation, non seulement grâce à la loi d’orientation sur les PME votée en janvier 2020 mais également à ses décrets d’application dont le statut de l’entreprenant adopté le 03 juin 2022 ».



Pour le ministre, ce statut cherche à alléger d’avantage les « procédures de formalisation et à offrir par la même occasion des mesures incitatives tendant à renforcer les unités de production informelles ».



Vers la création d'un guichet unique



A en croire Papa Amadou Ndiaye, cette stratégie définit les « grandes orientations en matière de formalisation avec comme axes majeurs l’accès à la formation, aux financements, aux marchés, à la protection sociale et à la Propriété foncière avec une fiscalité adaptée ». Le ministre de l’Artisanat a également annoncé la mise en place d’un guichet unique de formalisation.



« Nous allons vers la digitalisation afin d’avoir une plateforme unique de formalisation, qui permettra de savoir à temps réel combien de gens qui se sont formalisés », a fait savoir Papa Amadou Ndiaye. Ayant pris part à cet atelier, le Directeur général de l’ADEPME compte y mettre le statut de l’entreprenant.



« La formalisation est un élément essentiel. Dans ce cadre-là l’ADEPME et l’écosystème d’accompagnement ont à mettre le statut de l’entreprenant sous l’égide du ministère en charge de la Transformation du secteur informel et du ministère en charge du PME », a dit Idrissa Diabira.



Selon lui, l’atelier permet de mettre l’ensemble des acteurs en « synergie pour que le dirigeant d’entreprise où qu’il soit au Sénégal puisse savoir qu’en se formalisant, il a y gagner puisque il va pouvoir renforcer son activité, trouver facilement de l’accès à du financement donc se développer et créer davantage de richesse ».