Section de recherche (Rs) : auditionné de nouveau ce lundi, Pape Malick Ndour libre!

L'affaire impliquant Pape Malick Ndour, coordonnateur des cadres de l'Alliance Pour la République (APR) connaît un nouveau rebondissement. Convoqué et entendu ce lundi 27 octobre, par les enquêteurs de la Section de recherches (SR) de Colobane, l'homme politique a finalement recouvré la liberté.



Cette audition fait suite à un précédent épisode survenu vendredi dernier, au cours duquel M. Ndour avait été placé en garde à vue. Les chefs d'accusation retenus étaient alors « atteinte à la sûreté de l’État » et « propos de nature à troubler l’ordre public ». Il avait été libéré dans la soirée sans explication officielle.



Suite à sa libération, Pape Malick Ndour avait publié un long message sur Facebook pour clarifier sa position. Il avait précisé que son audition portait sur des propos tenus lors d’un rassemblement politique organisé en soutien au député-maire Farba Ngom. « J’ai tenu à préciser que je n’ai en aucun moment appelé à l’insurrection ni au soulèvement », avait-il déclaré, réaffirmant son attachement à la légalité et au respect des institutions.

