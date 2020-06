Section de recherches : Cheikh Yérim Seck interrogé

Cheikh Yérim Seck est en train d'être entendu par les gendarmes dans les locaux de la Section de Recherches sis à la Caserne Samba Dièry Diallo, selon une source autorisée de Libération online.



Il s'est présenté devant les enquêteurs vers midi en compagnie de son avocat. Le Directeur de publication de Yerimpost a été convoqué par les enquêteurs pour une affaire d'avortement. Il aurait enceinté une mineure avant de l'inciter à l'avortement. A rappeler que trois personnes sont déjà arrêtées dans cette affaire. Il s’agit d’un infirmier, récidiviste, qui a pratiqué l’acte, de la mineure engrossée et une autre fille qui est présentée comme intermédiaire entre l’infirmier et la mineure.



Plus d'informations à venir.