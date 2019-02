Sécurisation des élections: Me Mame Adama Gueye jette l'éponge

Me Mame Adama Gueye a décidé d'abandonner son combat de sécuriser l'élection présidentielle du 24 février 2019. L'avocat avait rencontré tous les acteurs pour s'assurer d'un scrutin transparent et libre. Il avait reçu les assurances du ministre de l'Intérieur et les bénédictions du Khalife général des mourides. D'après une information donnée par la Rfm, il a finalement jeté l'éponge.

Nous y reviendrons...