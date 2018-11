Sécurisation des élections : Rewmi sera un des acteurs majeurs de la plateforme de Mame Adama Gueye

La plateforme de sécurisation des élections mise en place et lancée ce samedi 24 novembre par Me Mame Adama Gueye est venue à son heure. C’est l’accueil qu’a réservé à cette initiative Ass Babacar Gueye, le chargé des élections au niveau du parti Rewmi. Venu représentant son parti, M. Gueye se dit convaincu que la plateforme va leur permettre de lutter contre les velléités de fraude du régime en place.



«Ce qu’il y a lieu de faire c’est de mutualiser les efforts de façon opérationnelle pour faire face. Parce qu’aujourd’hui ce qui se passe c’est que le camp d’en face se prépare à un hold-up pur et simple», a-t-il déclaré.



Et cette plateforme est en quelque sorte une prise de conscience de l’opposition face aux défis qu’elle doit relever en commençant par mutualiser ses forces «et essayer d’une manière très pratique, après avoir relevé tous les risques qui sont déjà connus, de mettre en place des dispositifs de riposte, surtout en mettant en place un dispositif de maillage dans le Sénégal pour être présent dans tous les bureaux et centres de vote», a-t-il relevé.