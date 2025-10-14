Sécurité électrique : PROQUELEC atteint 600.000 branchements contrôlés en 30 ans d’activité

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a célébré ce mardi le 30e anniversaire de sa filiale PROQUELEC, l’Association pour la Promotion de la Qualité du Matériel et des Installations Électriques Intérieures. À cette occasion, le directeur général de PROQUELEC, Moustapha Dièye, a dressé un bilan des réalisations de l’organisation, notamment le contrôle de plus de 600.000 branchements effectués dans le cadre de la sécurité électrique.



Fier du parcours accompli, Moustapha Dièye a rappelé la mission d’utilité publique de PROQUELEC, qu’il décrit comme un « rempart qui protège les populations, les biens et les infrastructures, des foyers aux industries ». Cette action se traduit par une « réduction drastique des risques d’incendies et d'accidents d’origine électrique », a-t-il souligné.



​M. Dièye a mis en avant les réalisations de l'association, chiffrant l'impact de son travail sur la sécurité nationale. Il a notamment cité le contrôle rigoureux de plus de 600.000 branchements domestiques et industriels, garantissant la conformité et la sûreté des installations. De plus, PROQUELEC a assuré la mise en conformité des installations de 6 132 cantines dans divers marchés et centres commerciaux, des lieux à forte concentration humaine.



​100.000 nouveaux clients



L'engagement de l'association s'étend également au réseau national. M. Dièye a rappelé la contribution de PROQUELEC à la sécurisation des réseaux HTA (Haute Tension A) et BT (Basse Tension) de Senelec, la société nationale d'électricité. Ce soutien a été important pour la connexion de plus de 100.000 nouveaux clients et a joué un rôle significatif dans la réduction des Pertes Non Techniques (PNT).



​Soucieuse de l'amélioration des standards professionnels, l'association a par ailleurs formé plus de 10.000 artisans aux normes de sécurité, contribuant ainsi à élever le niveau de compétence et de sûreté dans le secteur électrique informel et formel.



Saluant la présence du directeur général de Senelec, Papa Toby Gaye, Moustapha Dièye a tenu à souligner le partenariat stratégique et historique entre les deux structures. Il a qualifié Senelec « d'acteur clé de l’amélioration de vos performances et de la qualité de service rendue à la nation », réaffirmant l'engagement conjoint pour un service public électrique plus sûr et plus performant.

