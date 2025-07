Sécurité sociale : le Sénégal et la Belgique entament des négociations à Dakar

Les autorités sénégalaises et belges en charge des questions de sécurité sociale ont entamé, mardi 1er juillet 2025 à Dakar, la première phase des négociations visant à établir une convention bilatérale dans ce domaine. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord signé entre les deux pays le 15 mai 2023, axé sur « la coopération dans le domaine de la migration sûre et légale ».



Selon le communiqué officiel, cette initiative marque une étape importante : « Cette convention à portée sociale, la première du genre à se tenir en Afrique, vise à garantir les droits à la sécurité sociale à nos compatriotes respectifs et à bâtir des ponts entre les deux nations, dans un monde en constante évolution. »



La future convention repose sur plusieurs principes clés. Elle entend notamment « lever le principe de la territorialité des droits sociaux », « instaurer une politique sociale équitable » et « simplifier les procédures administratives pour faciliter l’accès aux droits et prestations ».



Ce projet prend tout son sens dans un contexte de mobilité croissante entre les deux pays. La Belgique accueille actuellement quelque 2 500 travailleurs sénégalais, tandis qu’environ 1 500 travailleurs belges exercent au Sénégal.



La seconde phase des négociations est attendue dans les mois à venir, avec pour objectif final la signature d’un accord bilatéral structurant et protecteur pour les ressortissants des deux pays.