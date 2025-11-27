Sédhiou : huit (08) personnes, spécialisées dans le vol de bétail, arrêtées

Les éléments de la brigade de recherche de Sédhiou (sud, 559Km de Dakar) ont interpellé une mafia spécialisée dans le vol de bétail. Il s’agit d’une bande composée de huit (08) personnes dont des présumés voleurs, des bouchers et des conducteurs de moto Jakarta. D’après le quotidien «Libération» dans son édition de ce jour, les mis en cause ont été tous placés en garde à vue.



Le commissariat central de Sédhiou (sud) a été alerté de la présence suspecte de deux individus, tenant des sacs de viande, dans une maison abandonnée au niveau du quartier Montagne Rouge de la commune, dans la nuit du 21 au 22 novembre 2025 aux environs de 03 heures 30 minutes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté qu’il s’agissait d’un abattage clandestin en bande organisée. Interpellés par les éléments de la brigade de recherche, les deux mis en cause ont reconnu sans ambages les faits à l'origine de leur arrestation avant de fournir aux policiers leur mode opératoire.



Selon eux, ils sont organisés en gang pour repérer des vaches qui circulaient la nuit pour les égorger et les mettre à la disposition des bouchers au niveau du marché central. Ainsi, les bouchers, les voleurs et les chauffeurs de Jakarta qui transportaient la viande et les acteurs principaux au nombre de 08 ont été interpellés dans la nuit. La carcasse de la vache égorgée ainsi que le matériel ayant servi de commettre l’infraction ont été saisis et mis à la disposition de la justice