Sédhiou : le pont de Marsassoum porte désormais le nom de Famara Ibrahima Sagna

Le président de la République Macky Sall, actuellement à Sédhiou (sud), dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé, a baptisé le pont de Marsassoum du nom de Famara Ibrahima Sagna. Ce dernier fut plusieurs fois ministre et ancien président du Conseil économique social et environnemental (CESE).



A l'occasion, le chef de l'Etat a fait part de son souhait de faire de Sédhiou une priorité dans la souveraineté alimentaire du Sénégal. "Sédhiou est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la souveraineté alimentaire du Sénégal. C'est pourquoi, dans notre programme j'aimerai que ce volet prenne une part importante au-delà de la question des infrastructures sur laquelle, je voudrais rassurer toutes les populations de la région et aussi les acteurs politiques", a-t-il déclaré.



Le président Macky Sall a annoncé le lancement des travaux du pont de Témento qui va désenclaver définitivement le département de Ngoudomp et la région de Sedhiou. "ça c'est en urgence, en priorité en terme d'investissement qu'il faut réaliser dans la région", a-t-il fait savoir.