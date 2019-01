Sédhiou: plus de 10.000 cartes d'électeurs non retirées

Dans la région de Sédhiou et sur un total de 187.726 cartes reçues pour la région, les 176.807 sont déjà distribuées. Il reste soit 10.919 cartes en souffrance dans les différentes commissions de distribution, a-t-on appris auprès de nos confrères de Seneweb.



De ce stock, on peut dénombrer 6.568 cartes issues de la refonte et 4.351 issues de la révision. Estimée à 173.000 électeurs aux dernières législatives, la population électorale de la région a crû de près de 15.000 électeurs.