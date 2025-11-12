Sédhiou : un camp de dépistage gratuit de la tuberculose lancé pour quatre jours

Selon le coordonnateur du camp, Dr Dominique Sambou, l’objectif est de porter secours aux populations les plus vulnérables et de détecter à temps les cas de tuberculose afin de mieux les prendre en charge . L’initiative bénéficie de l’appui du Programme national de lutte contre la tuberculose (PNT) qui a mis à disposition son unité mobile.

En plus du dépistage de la tuberculose, l’équipe médicale offre également la possibilité de se faire dépister volontairement du VIH, dans une approche intégrée de santé communautaire.

Dès la première journée, une forte affluence a été notée sur le site. « Nous avons déjà enregistré quelques cas suspects de tuberculose », a indiqué Dr Sambou, précisant que les prélèvements seront envoyés au laboratoire pour confirmation.

Les bénéficiaires rencontrés sur place ont salué l’initiative qu’ils jugent salutaire pour les couches défavorisées. Ils appellent les organisateurs à pérenniser ce type d’activité, en l’organisant chaque année afin de renforcer la prévention et la lutte contre cette maladie infectieuse encore présente dans la région.

