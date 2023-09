Séisme au Maroc: en France, les premières initiatives sont lancées

La France est prête à « intervenir » en aide au Maroc, a déclaré le président Macron ce dimanche, lors de sa conférence de presse à New Delhi. « Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques et de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile », a-t-il précisé. « Les autorités marocaines savent exactement ce qu'on peut livrer, la nature et le timing... À la seconde où cette aide sera demandée, elle sera déployée et nous nous tenons prêts, maintenant c'est évidemment aux autorités marocaines d'en décider en fonction de leur évaluation sur le terrain et pour que ce soit fait en bon ordre », a insisté le chef de l'Etat français.



En attendant le feu vert officiel du Maroc, sur le territoire français, les initiatives se multiplient. Ainsi, la préfecture du Rhône (centre-est) signale ce dimanche qu'une équipe de pompiers bénévoles français, accompagnée d'un maître-chien, est arrivée au Maroc et va participer aux opérations de secours à une cinquantaine de kilomètres de Marrakech. Le détachement, arrivé dans la nuit à Marrakech et accueilli au siège de la protection civile, est composé de 4 secouristes spécialistes du sauvetage, d'appui et de recherche, d'un infirmier, et d'un spécialiste avec son chien. Ces secouristes, originaires de Lyon (centre-est), sont partis avec environ 300 kilos de matériel. C'est le premier convoi à quitter la France.



Appels aux dons

Le Secours populaire a déjà débloqué 100 000 euros et lancé un appel aux dons. La Fondation de France a également mobilisé 250 000 euros et lance en parallèle un appel aux dons pour parer à l'urgence et penser à la reconstruction. L'association Architectes de l’Urgence s'est déclarée prête à envoyer des tentes et du matériel d'urgence.



🛑 Un séisme vient de frapper le #Maroc.

Quelques heures à peine après le séisme meurtrier, les appels à la générosité se multiplient dans l'hexagone. Les associations franco-marocaines ont lancé des collectes d'argent, de produits de première nécessité, de vêtements, etc.