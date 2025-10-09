Seize corps non identifiés, dont dix bébés, conservés à la morgue de l’hôpital Dalal Jamm

Le Centre hospitalier national Dalal Jamm de Guédiawaye a lancé, jeudi 9 octobre 2025, un appel pressant aux familles pour l’identification de seize corps non réclamés conservés à la morgue de l’établissement. Selon le communiqué signé par le directeur de l’hôpital, Samba Gueye, il s’agit de dix (10) bébés et six (6) adultes, parmi lesquels figurent deux sans domicile fixe (SDF), déposés à la morgue par réquisition des officiers de police judiciaire.



La direction précise que « le délai légal de conservation des restes mortels est désormais expiré. En conséquence, une dérégation de quinze jours est accordée aux familles et proches pour se présenter à la morgue en vue de l’identification des corps. Passé ce délai, une requête d’inhumation sera transmise au Procureur du Tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye. »



Les parents ou tuteurs concernés sont invités à se rapprocher du service social de l’hôpital. « La direction du Centre hospitalier national Dalal Jamm informe les populations que des corps inconnus sans vie au nombre de seize sont déposés à la morgue de l’hôpital. Elle appelle les parents et familles à se présenter pour leur identification », souligne le document.

