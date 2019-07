Séjour du Navire hôpital Africa Mercy: le ministre de la Santé assure que toutes les dispositions sont prises

Le ministre sénégalais de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a assuré jeudi que toutes les dispositions ont été prises pour permettre un bon séjour en août au Sénégal du navire hospitalier "Africa Mercy".



"Toutes les dispositions d’ordre sécuritaire et organisationnel ont été prises en compte pour assurer un meilleur séjour au navire hospitalier Africa Mercy", a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse consacrée aux préparatifs de la venue en août au Sénégal du navire-hôpital "Africa Mercy".



Le navire-hôpital Africa Mercy va séjourner au Sénégal d’aout 2019 à mai 2020, soit une durée de 10 mois, a indiqué le ministre, soulignant que ce bateau hospitalier aura à bord quelque 400 volontaires, 5 blocs opératoires, 82 lits, un scanner, un équipement complet pour des radios à rayon X ainsi qu’un laboratoire.



Le navire de l’espoir va proposer des soins médicaux gratuits à quelque 3.000 patients sénégalais avec principalement des interventions chirurgicales relatives notamment à l’orthopédie, à la pédiatrie, à la chirurgie maxillo-faciale et ORL, à la chirurgie reconstructive plastique, gynécologique et dentaire.