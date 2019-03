Semaine de la Femme: Notre Tops et Flops des Sénégalaises en ce début 2019 Le monde va fêter les Femmes ce 08 mars. Au Sénégal, bon nombre d'entre elles se sont distinguées de la fin de l'année 2018 en ce début de 2019. PressAfrik s'est permis un petit tableau des Tops et Flops des Sénégalaises... en attendant vendredi.

Les TOPS Mimi Touré, l'Amazone qui a dompté les mâles de Bby

L'ancienne Premier ministre Aminata Touré est revenue en force, après son éviction du "Petit Palais" de l'avenue Léopold Sédar Senghor. Beaucoup pensaient qu'elle allait tout simplement quitter le navire, à force de subir des tirs groupés. Mais il n'en est rien. Mimi est restée droite dans ses bottes. Face à la déferlante mâle, elle n'a même pas tremblé. Nommée Envoyée spéciale du Chef de l'Etat, elle a su collecter les points qu'il fallait pour mériter encore plus de confiance de la part du candidat sortant. Ce dernier ne s'est certainement pas trompé en la nommant Directrice de son Directoire de campagne. Il a remporté l'élection haut la main au Premier tour avec 58,26%.

Maîmouna Ndour Faye, la "Patronne" qui met d'accord la presse

Elle n'est peut-être pas la seule femme patronne de presse au Sénégal. Mais son parcours force le respect. Tout le monde se souvient de sa franchise et de sa répartie face au président de la République, le 31 décembre 2018, lors d'un face-à-face. Mais la Directrice de la chaîne de télévision 7TV et du site d'information générale Az Actu n'est pas subitement descendue du ciel pour ouvrir sa boîte. Après sa maîtrise en Lettres et Sciences humaines, Maimouna Ndour Faye a décidé de suivre une formation en Journalisme. Elle voulait vivre sa passion de toujours.



Dans les années 2000, elle intègre le Groupe Walfadjiri et bénéficie du tutorat de Jean Meissa Diop, Mbagnick Ngom et d'autres grands journalistes pour avoir une bonne assise en matière de traitement de l'information et d'écriture journalistique. Après un stage prolongé de 8 mois chez feu le Mollah de Sacré coeur, Maimouna Ndour Faye est recrutée par la chaîne d'info en continue d'alors Canal Infos News.

Malgré son statut de femme mariée, elle s'impose et gravit les échelons. De reporters, elle passe à Coordonnatrice de la rédaction.

L'invitation de Barack Obama qui a été un déclic

“Le déclic a eu lieu aux USA avec la première promotion des Young african leaders(Yali). Nous étions les premiers du programme avec une autre Sénégalaise évoluant dans le domaine des micro-finances. On a été invitée aux USA par Barack Obama. Rencontrer ce dernier était un moment faste mais ce n’était pas le seul moment important. On nous a fait découvrir la crème de l’économie américaine. On a rencontré de jeunes entrepreneurs américains qui avaient 25 ans et qui employaient plus de 25 mille voire 50 mille personnes. De belles tranches de vie nous ont été contées. Depuis mon retour de ce voyage, je mûrissais le projet de mettre en place mon projet’’, raconte t-elle dans un entretien avec le journal Enquête.

Quand les choses ont pris forme, elle a monté un projet costaud et viable qui lui a permis de décrocher un prêt bancaire et de démarrer son business. C’est ainsi qu’est née son entreprise qui a débuté dans la production audiovisuelle. C’est dans ce cadre qu’elle avait signé un contrat avec la 2Stv. “Je tenais à faire mes produits et avoir le temps nécessaire de les faire. Je n’étais pas que productrice pour la 2Stv, je prenais part aux activités de la Rédaction.

Marème Mbaye Ndiaye... "Tonneau plein" ne fait pas de bruit



Le 20 décembre 2018, elle a été promue par le Conseil d’Administration de Société Générale Cameroun, comme Directrice générale de Société générale de banque du Cameroun. Elle succède ainsi à Alexandre Beziaud et dirige le Comité de direction assisté d’Ezéchiel Passam Mukwade et de Nicolas Pichou, DG adjoints.



Juliette Ba et la thérapie du SOURIRE pour "vaincre" l'Endométriose

Pas de mots. Juste partager ce texte de la journaliste publié ce mercredi sur sa page Facebook et prier le Seigneur pour un prompt rétablissement...

L'ENDOMÉTRIOSE...



Être une personnalité publique et souffrir d'Endométriose c'est maîtriser les rouages de la schizophrénie...



👊C'est prendre l'avion pendant 14h pour aller tourner à la Réunion pour TV5MONDE et te vider de ton sang dans des toilettes de 3m2 en te tordant de douleur tout en gardant le SOURIRE parce que la Réunion ça va être beau ...



👊C'est monter pendant 3 heures dans une jeep Willis et sentir le feu dans ton utérus et tes ovaires mais continuer ton interview avec le SOURIRE .



👊C'est présenter Génies en Herbe. Habillée par des stylistes renommés. Maquillée par des super MUA. Avec un réal, une équipe au top et des gamins formidables ... Et sentir le sang couler, couler, couler... Mais rester focus sur la caméra et ton réalisateur en gardant le SOURIRE.



👊C'est présenter les 50 ans de la BAD comme MC avec ta soeur de coeur Konnie Touré. Et avoir des crampes atroces mais traduire la soirée en anglais et portugais en gardant le SOURIRE.



👊C'est te lever tous les matins pour faire les 4 heures d'antenne de la matinale sur Nostalgie. Et faire des va et vient aux toilettes parce que la partie la plus intime de ton corps est en anarchie totale ... Et tu remplis l'unique poubelle des toilettes en gardant le SOURIRE.



👊C'est coacher des dizaines de personnes en Mieux-Être et ne pas pouvoir enregistrer une vidéo parce que tu es trop faible, tu as perdu trop de sang et tu es sous perfusion et sous morphine... comme d'hab... Mais avec le SOURIRE... Kaytie La Lionne Touré Kene Mbaye Flora Grant Bichiba Sané Adja Seye



👊C'est refuser les traitements chimiques que tu absorbes depuis tes 14 ans. Refuser une 5e opération... Refuser que l'on t'enleves l'utérus... Refuser le Decapeptyl qui en te mettant en ménopause artificielle te transforme en vieille dame, plus de libido, des sautes d'humeur, des bouffées de chaleur, des douleurs articulaires, des envies suicidaires ... Refuser tout cela pour te tourner vers le naturel et ingurgiter des tonnes de poudre et des litres de tisanes au goût particulièrement infâme ... avec le SOURIRE.



👊C'est te vider de ton sang dans la baignoire pendant que ton homme te soutient. Et réussir malgré tout à faire preuve d'humour en gardant le SOURIRE...



👊C'est regarder tes soeurs, tes amies d'enfance, tes petites cousines, tes voisines devenir maman ... en gardant le SOURIRE

👊C'est savoir que l'on ne guérit pas de cette Merde mais malgré tout se battre au quotidien pour l'information et la sensibilisation ... en gardant le SOURIRE...



👊C'est te dire que si c'est ta croix pour cette vie ci... et que Là-Haut on teste ta foi, ta détermination et ton endurance, Alors que SA volonté soit faite...

Avec le SOURIRE ....



👊C'est te dire que sur tes 4000 amis. Seuls 15 vont liker ce post qui ne les concerne pas . Mais que 15 gouttes dans l'océan c'est déjà bien . Et c'est mieux que rien ...



Pour toutes les femmes blessées dans ce qu'elles ont de plus intime.



Les FLOPS Qui va oser être Aissata Tall Sall ?

De toute l'histoire des politiciens transhumants au Sénégal, Aissata Tall Sall est celle qui a le plus déçu le peuple. On se souvient tous du lynchage médiatique et dans les Réseaux sociaux, subi par l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, par Serigne Mbacké Ndiaye, Pape Samba Mboup, Farba Senghor, Abdoulaye Baldé... Seulement, on ne ressentait pas une déception dans les commentaires des uns et des autres à propos des mouvements de ces personnalités. L'opinion avait fini de les mettre dans la catégorie des politiciens professionnels sans scrupule ni dignité.



Mais quand il s'est agi de l'avocate et leader du mouvement "Osez L'Avenir", les réactions des Sénégalais dans les Réseaux sociaux, ont été empreintes de déception. Entre ce qu'elle incarnait comme valeurs, vertu, personnalité, caractère... et là où elle est tombée, on peut parler d'une véritable déchéance.



Elle a beau enchaîner les sorties médiatiques pour expliquer son choix de rejoindre la mouvance présidentielle, après avoir passé près de 4 ans à dénigrer son chef, mais les Sénégalais ne sont pas encore prêts à oublier sa "trahison". Difficile même d'entrevoir comment elle pourrait se relever de cette chute libre...





Adja Diallo et son ménage en Direct sur les Réseaux sociaux

Sa vie de couple avec le footballeur Ibou Touré ressemble plus à une émission de télé-réalité qu'à autre chose. Désormais, le monde entier (qui n'a rien demandé) est au courant des infidélités du mari de Adja Diallo, de ses nouvelles conquêtes. Que dire des disputes et autres abandons de domicile conjugal à n'en plus finir.

La dernière en date a choqué toute la toile. La star a publié des photos de son visage amoché sur Snapchat et indiqué que son mari la battait ainsi depuis deux ans... moins d'une semaine après, elle est revenue affiché sur le même réseau sa réconciliation avec son époux. Les Sénégalais ont fini par se faire une religion à propos de cette dame. Puisse Dieu préserver sa progéniture de ses inepties en ligne...



